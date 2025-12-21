Кучеров вернулся в состав «Тампы» после болезни и сделал 30-й ассист в сезоне в матче против «Каролины». У него 43 очка в 31 матче

32-летний россиянин вернулся в состав «Лайтнинг» после пропуска матча с «Лос-Анджелесом» из-за болезни.
На счету нападающего 44 (13+30) очка в 31 игре в сезоне при полезности «+10».
Сегодня Кучеров (19:25, «+1») дважды бросил в створ, сделал 1 блок и 1 перехват при 2 потерях.
