Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Анахайм
2
:
Коламбус
1
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.48
П2
4.17
Хоккей. НХЛ
перерыв
Калгари
3
:
Вегас
1
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.60
П2
7.50
Хоккей. НХЛ
перерыв
Сан-Хосе
0
:
Сиэтл
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.70
П2
2.77
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.88
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.33
П2
3.43
Хоккей. КХЛ
15:30
ЦСКА
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.51
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.88
П2
6.81
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Бостон
4
:
Ванкувер
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Питтсбург
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
5
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Сент-Луис
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Баффало
3
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
6
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Рейнджерс
5
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Спартак
2
П1
X
П2

Кучеров вернулся в состав «Тампы» после болезни и сделал 30-й ассист в сезоне в матче против «Каролины». У него 43 очка в 31 матче

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (6:4).

Источник: Спортс"

32-летний россиянин вернулся в состав «Лайтнинг» после пропуска матча с «Лос-Анджелесом» из-за болезни.

На счету нападающего 44 (13+30) очка в 31 игре в сезоне при полезности «+10».

Сегодня Кучеров (19:25, «+1») дважды бросил в створ, сделал 1 блок и 1 перехват при 2 потерях.

