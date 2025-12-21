Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Анахайм
3
:
Коламбус
2
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.80
П2
6.90
Хоккей. НХЛ
перерыв
Калгари
5
:
Вегас
2
Все коэффициенты
П1
1.04
X
14.00
П2
54.00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Сан-Хосе
1
:
Сиэтл
1
Все коэффициенты
П1
2.85
X
2.56
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.88
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.33
П2
3.43
Хоккей. КХЛ
15:30
ЦСКА
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.51
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.88
П2
6.81
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Бостон
4
:
Ванкувер
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Питтсбург
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
5
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Сент-Луис
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Баффало
3
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
6
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Рейнджерс
5
:
Филадельфия
4
П1
X
П2

«Питтсбург» проиграл 8 матчей подряд впервые с 2006 года, серия началась после травмы Малкина. Команда Мьюза идет на 13-м месте на Востоке

«Питтсбург» проиграл «Монреалю» (0:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

Источник: Спортс"

Поражение стало для «Пингвинс» 8-м подряд (из них 4 — в основное время).

В прошлый раз серия поражений из 8 или более игр была у команды в январе 2006 года — 10 поражений подряд (все — в основное время).

С 37 очками в 34 играх команда под руководством Дэна Мьюза опустилась на 13-е место в таблице Восточной конференции.

Отметим, что текущая неудачная серия команды началась после травмы форварда Евгения Малкина. В своем последнем на сегодня матче — против «Тампы» 4 декабря (4:3) — 39-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка.

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше