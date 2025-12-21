«Коламбус» проиграл 7 из 8 последних матчей. Команда Эвасона идет на последнем месте на Востоке

Поражение стало для «Блю Джекетс» 7-м в последних 8 матчах (6 поражений на отрезке — в основное время).
Команда под руководством Дина Эвасона занимает последнее место в таблице Восточной конференции с 34 очками в 35 играх.
«Коламбус» проиграл «Анахайму» (3:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
