Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.88
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.33
П2
3.50
Хоккей. КХЛ
15:30
ЦСКА
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.51
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.88
П2
6.90
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.20
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
6
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
2
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Бостон
4
:
Ванкувер
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Питтсбург
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
5
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
2
:
Сент-Луис
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Баффало
3
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
6
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Рейнджерс
5
:
Филадельфия
4
П1
X
П2

«Коламбус» проиграл 7 из 8 последних матчей. Команда Эвасона идет на последнем месте на Востоке

«Коламбус» проиграл «Анахайму» (3:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

Поражение стало для «Блю Джекетс» 7-м в последних 8 матчах (6 поражений на отрезке — в основное время).

Команда под руководством Дина Эвасона занимает последнее место в таблице Восточной конференции с 34 очками в 35 играх.