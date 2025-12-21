Роднина о лучшем спортсмене 2025-го: «Овечкин, никто и рядом не стоит. Александр достиг невообразимых результатов, побил рекорд»

"Лучший спортсмен 2025 года? Овечкин, конечно. Никто и рядом не стоит.
В этом году Александр достиг невообразимых результатов, побил рекорд. Безусловно, для нашего спорта это тоже историческое событие", — заявила Роднина.
Напомним, 6 апреля 2025 года Овечкин установил новый рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ забросив 895-ю шайбу. Сейчас у 40-летнего россиянина 911 голов в регулярках.
Узнать больше по теме
