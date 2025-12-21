Ричмонд
Роднина о лучшем спортсмене 2025-го: «Овечкин, никто и рядом не стоит. Александр достиг невообразимых результатов, побил рекорд»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала Александра Овечкина лучшим спортсменом 2025 года.

Источник: Спортс"

"Лучший спортсмен 2025 года? Овечкин, конечно. Никто и рядом не стоит.

В этом году Александр достиг невообразимых результатов, побил рекорд. Безусловно, для нашего спорта это тоже историческое событие", — заявила Роднина.

Напомним, 6 апреля 2025 года Овечкин установил новый рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ забросив 895-ю шайбу. Сейчас у 40-летнего россиянина 911 голов в регулярках.

