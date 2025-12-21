Ковалев о россиянах в НХЛ: «Сейчас мало тех, кто может забивать много — как Овечкин. Хороший потенциал у Капризова, Кучерова, в “Монреале” есть молодой Демидов»

"Тяжело сказать, много потенциально возможных игроков. Однако, к сожалению, на данный момент мало тех, кто может забивать так же много, как Александр Овечкин.
Хороший потенциал есть у Кирилла Капризова, Никиты Кучерова, а в «Монреале» есть хороший молодой Иван Демидов", — сказал Ковалев.
