Депутат Свищев о рекомендациях МОК: «Мне кажется, нас не допустят. Западные европейцы настроены негативно и агрессивно»

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на рекомендации МОК допускать российских юниоров к соревнованиям с флагом и гимном, выразив сомнение, что допуск состоится скоро.

Источник: Спортс"

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на рекомендации МОК допускать российских юниоров к соревнованиям с флагом и гимном, выразив сомнение, что допуск состоится скоро.

"Я очень хочу ошибаться, но даже при всем нашем желании и рекомендациях МОК, мне кажется, нас не допустят [в 2026 году].

Западные европейцы настроены негативно и агрессивно. Мое мнение, что ничего не изменится, но я буду счастлив, если наших спортсменов допустят", — заявил Свищев.

Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
