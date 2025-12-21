Депутат Свищев о рекомендациях МОК: «Мне кажется, нас не допустят. Западные европейцы настроены негативно и агрессивно»

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на рекомендации МОК допускать российских юниоров к соревнованиям с флагом и гимном, выразив сомнение, что допуск состоится скоро.
"Я очень хочу ошибаться, но даже при всем нашем желании и рекомендациях МОК, мне кажется, нас не допустят [в 2026 году].
Западные европейцы настроены негативно и агрессивно. Мое мнение, что ничего не изменится, но я буду счастлив, если наших спортсменов допустят", — заявил Свищев.
