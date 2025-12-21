Кравец про 1:5 от «Сочи»: «Барыс» уничтожил все, что заработал в плане очков и симпатии зрителей после двух хороших игр"

"После хороших двух игр все, что мы заработали в плане очков и симпатии зрителей, сегодня просто уничтожили одной этой игрой. Опять вернулись к нулю. Только начали поднимать голову, решили сами себя опустить. Основные факторы победы — вратарь, игра в обороне, большинство, самоотверженность. Сегодня этого не было ничего с первых минут.