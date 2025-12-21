Ричмонд
Хоккей. НХЛ
3-й период
Детройт
2
:
Вашингтон
2
Все коэффициенты
П1
5.90
X
1.44
П2
5.90
Хоккей. НХЛ
22.12
Миннесота
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.40
П2
2.03
Хоккей. НХЛ
22.12
Бостон
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.30
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
22.12
Даллас
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.60
П2
3.82
Хоккей. НХЛ
22.12
Нью-Джерси
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
22.12
Нэшвилл
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
22.12
Питтсбург
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.31
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
22.12
Юта
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.19
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
22.12
Эдмонтон
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.86
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
0
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Сочи
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
Амур
2
П1
X
П2

Кравец про 1:5 от «Сочи»: «Барыс» уничтожил все, что заработал в плане очков и симпатии зрителей после двух хороших игр"

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о поражении от «Сочи» (1:5) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ. Ранее казахстанский клуб в гостях обыграл московское «Динамо» (4:2) и «Автомобилист» (4:1).

Источник: Спортс"

"После хороших двух игр все, что мы заработали в плане очков и симпатии зрителей, сегодня просто уничтожили одной этой игрой. Опять вернулись к нулю. Только начали поднимать голову, решили сами себя опустить. Основные факторы победы — вратарь, игра в обороне, большинство, самоотверженность. Сегодня этого не было ничего с первых минут.

Хотя нельзя не сказать, что мы не настраивались выиграть. Но соперник был более настроен, хотел больше. Быстрые голы настроения не поднимают, нельзя ошибаться, нельзя подставлять вратаря и самих себя. Вроде пытались, что‑то бросали, их вратарь выручил.

Но поэтому‑то шайба и не идет, значит, в своей голове мы допустили идею, что будем обыгрывать всех подряд без потерь сил и здоровья. Такого не бывает. По такой игре результат закономерен. Дело не в силах, дело в голове", — сказал Кравец.