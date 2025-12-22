Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.30
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.60
П2
3.82
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.31
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
03:00
Юта
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.19
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.86
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Колорадо
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
3
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
0
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Сочи
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
Амур
2
П1
X
П2

Овечкин не забил в 8-м матче подряд: 5 бросков в створ, 1 хит и «минус 1» за 17:28 с «Детройтом». У него 14+17 в 36 играх в сезоне

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (2:3 ОТ).

Источник: Спортс"

Сегодня россиянин совершил 5 бросков в створ, применил 1 силовой прием при полезности «минус 1» за 17:28 на льду.

На счету Овечкина 31 (14+17) очко и «плюс 5» в 36 матчах сезона при среднем игровом времени 17:48. Александр 4 матча кряду не набирает очков.

