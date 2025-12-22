Овечкин не забил в 8-м матче подряд: 5 бросков в створ, 1 хит и «минус 1» за 17:28 с «Детройтом». У него 14+17 в 36 играх в сезоне

Сегодня россиянин совершил 5 бросков в створ, применил 1 силовой прием при полезности «минус 1» за 17:28 на льду.
На счету Овечкина 31 (14+17) очко и «плюс 5» в 36 матчах сезона при среднем игровом времени 17:48. Александр 4 матча кряду не набирает очков.
