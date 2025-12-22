Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Эдмонтон
4
:
Вегас
1
Все коэффициенты
П1
1.04
X
17.00
П2
43.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Бостон
2
:
Оттава
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Питтсбург
3
:
Монреаль
3
Все коэффициенты
П1
19.00
X
1.08
П2
20.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.39
П2
5.58
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
0
:
Торонто
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
0
:
Баффало
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
0
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
0
:
Виннипег
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
0
:
Колорадо
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
3
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Лада
2
П1
X
П2

Капризов сделал передачу в матче с «Колорадо». У него 22+20 в 37 играх

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Колорадо» (1:5).

Источник: Спортс"

Россиянин набрал 42-е (22+20) очко в сезоне, всего он провел 37 игр.

Сегодня за 21:29 (4:20 — в большинстве) у Капризова 3 броска в створ ворот, 2 силовых приема, 2 минуты штрафа, полезность — «минус 1».

Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше