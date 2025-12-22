Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.39
П2
5.58
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
0
:
Оттава
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
0
:
Торонто
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
0
:
Баффало
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
0
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
0
:
Монреаль
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
0
:
Виннипег
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
1
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
3
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Лада
2
П1
X
П2

Кросби побил рекорд Лемье по очкам за «Питтсбург» (1724 против 1723) и вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:3 Б) и был признан первой звездой.

В текущем сезоне на счету 38-летнего канадца стало 37 (20+17) очков в 35 играх при полезности «минус 7».

За карьеру в рамках регулярок — 1724 (645+1079) балла в 1387 играх. Кросби стал лучшим бомбардиром в истории «Пингвинс», обогнав Марио Лемье (1723 очка в 915 играх).

Кроме того, Сидни вышел на чистое 8-е место среди лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Выше идут Уэйн Гретцки (2857 баллов в 1487 играх), Яромир Ягр (1921 в 1733), Марк Мессье (1887 в 1756), Горди Хоу (1850 в 1767), Рон Фрэнсис (1798 в 1731), Марсель Дионн (1771 в 1348) и Стив Айзерман (1755 в 1514).