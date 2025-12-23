Кучеров набрал 0+2 с «Сент-Луисом» и не забил в 5-м матче подряд. У него 45 очков в 32 играх в сезоне — идет 7-м в гонке бомбардиров

На счету 32-летнего россиянина стало 45 (13+32) очков в 32 играх в текущем сезоне при полезности «+10».
Действующий обладатель «Арт Росс Трофи» идет на текущем 7-м месте в гонке бомбардиров лиги.
Текущая безголевая серия — 5 матчей (0+9 на отрезке).
Сегодня Кучеров (16:36, нейтральная полезность) также отметился одним броском в створ и допустил 1 потерю.
