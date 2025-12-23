Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Анахайм
0
:
Сиэтл
0
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.72
П2
3.34
Хоккей. НХЛ
1-й период
Лос-Анджелес
0
:
Коламбус
1
Все коэффициенты
П1
6.10
X
4.83
П2
1.45
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.40
П2
1.87
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.30
П2
3.59
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.40
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
5
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Металлург Мг
4
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2

Кучеров набрал 0+2 с «Сент-Луисом» и не забил в 5-м матче подряд. У него 45 очков в 32 играх в сезоне — идет 7-м в гонке бомбардиров

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал 2 результативные передачи в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (4:1).

На счету 32-летнего россиянина стало 45 (13+32) очков в 32 играх в текущем сезоне при полезности «+10».

Действующий обладатель «Арт Росс Трофи» идет на текущем 7-м месте в гонке бомбардиров лиги.

Текущая безголевая серия — 5 матчей (0+9 на отрезке).

Сегодня Кучеров (16:36, нейтральная полезность) также отметился одним броском в створ и допустил 1 потерю.

Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше