Василевский отразил 23 из 24 бросков «Сент-Луиса» и стал 2-й звездой матча. Победа — 13-я в 22 играх в сезоне (91,3% сэйвов, КН 2,32)

31-летний россиянин отразил 23 из 24 бросков «блюзменов» и был признан второй звездой встречи.
Победа стала для него 2-й подряд и 13-й в 22 играх в текущем сезоне (91,3% сэйвов, коэффициент надежности 2,32).
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (4:1).
31-летний россиянин отразил 23 из 24 бросков «блюзменов» и был признан второй звездой встречи.
Победа стала для него 2-й подряд и 13-й в 22 играх в текущем сезоне (91,3% сэйвов, коэффициент надежности 2,32).