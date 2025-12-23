Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Анахайм
1
:
Сиэтл
1
Все коэффициенты
П1
12.75
X
3.18
П2
1.54
Хоккей. НХЛ
3-й период
Лос-Анджелес
1
:
Коламбус
2
Все коэффициенты
П1
12.75
X
3.43
П2
1.54
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.40
П2
1.87
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.30
П2
3.59
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.40
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.40
П2
6.00
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.57
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.00
П2
5.82
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.40
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
5
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Спартак
3
П1
X
П2

Токкет о Мичкове: «Шесть вопросов про него — хватит уже. Матвею нужно научиться играть, он старается. У него достаточно смен, иногда бывает меньше — потому что устает»

Главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет обсудил игру Матвея Мичкова с журналистами.

При этом в один из моментов он сказал, что вопросов про нападающего задается слишком много.

В текущем сезоне 21-летний россиянин набрал 20 (9+11) очков в 35 играх при при нейтральной полезности и среднем времени на льду 14:41.

«У нас 17 побед и 10 поражений (общение проходило в понедельник утром, перед матчем с “Ванкувером” — Спортс) в сезоне. У нас хорошие результаты. Сегодня было шесть вопросов про Мичкова — хватит уже.

У нас много игроков, которые хорошо показывают себя. Дэн Владарж проводит отличный год, Джейми Драйсдейл очень хорош в формате 5 на 5, Кэм Йорк отлично справляется.

Мичков получает достаточно игрового времени. Иногда у него бывает меньше смен, потому что он устает. Я не понимаю, в чем тут проблема.

Матвею нужно научиться играть, и он старается. Он стал намного лучше при игре в обороне. Он намного лучше играет в командный хоккей.

Дело в том, что именно так — за счет командной игры — и выигрываются матчи. Речь не о том, чтобы угождать одному человеку. Не хочу вас расстраивать, но это так", — сказал Токкет.