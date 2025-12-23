Тренер «Динамо» Минск Квартальнов о 7:1 с «Динамо»: «Игра нам удалась, в третьем периоде уже стали удаляться. Здорово, что так сыграли, хорошая игра с нашей стороны»

— Игра нам удалась. Хорошее было начало. В третьем периоде уже стали удаляться. Здорово, что так сыграли. Хорошая игра с нашей стороны.
— Не сыграли Улле и Диц. Что с ними?
— Поберегли Дица. Ксавье приболел, как и Мороз.
— Джордан Уил ударил Белкина. Как относитесь к таким моментам?
— Хорошо знаю Джордана, не думаю, что он такой грубиян. Может быть, эмоции, нужно посмотреть момент. Это не красит никого. Жестко играть можно, грязно играть не надо никогда.
— Егор Бориков набрал четыре балла. В прошлой игре заканчивал на лавке. Повлияло ли решение его посадить на то, что он набрал сегодня четыре балла?
— Наверное, надо его спросить. Человек делает определенные выводы. Я его посадил не из‑за того, что он очень плохо играл. Он молодой парень, где‑то не понимает свой организм, дали ему это понять и поберегли его.
— Защитники в этом сезоне забрасывают не так много. Вас это волнует?
— Самое главное, чтобы они меньше пропускали. У нападающих профессия такая — забивать голы, защитники должны обороняться, — главный тренер «Динамо» Минск.