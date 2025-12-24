Серебряков о Буше: «Он ломает стереотипы, которые нам прививают детские тренеры. Едешь направо, а он говорит, что нужно налево. Это настолько элементарно, и оно срабатывает»

Ты его слушаешь — а он как ребенку тебе это разжевывает. Иной раз сидишь и думаешь: это настолько просто, элементарно. И оно срабатывает. Но есть привычки, от которых очень тяжело избавиться, переучиться. Особенно в возрасте 25+. Поэтому мы потратили много времени, чтобы все это понять. Но сейчас ребята уже начинают выполнять то, что требует Ги.