Серебряков о Буше: «Он ломает стереотипы, которые нам прививают детские тренеры. Едешь направо, а он говорит, что нужно налево. Это настолько элементарно, и оно срабатывает»

— Вы работали со многими тренерами. Какие особенности вы могли бы выделить у нынешнего наставника «Авангарда» Ги Буше?
— У него свое видение хоккея и тактики. Он ломает стереотипы, которые нам прививают детские тренеры. Едешь направо, а он говорит тебе, что нужно поехать налево, хотя ты всю жизнь только вправо двигался. И он начинает объяснять, почему.
Ты его слушаешь — а он как ребенку тебе это разжевывает. Иной раз сидишь и думаешь: это настолько просто, элементарно. И оно срабатывает. Но есть привычки, от которых очень тяжело избавиться, переучиться. Особенно в возрасте 25+. Поэтому мы потратили много времени, чтобы все это понять. Но сейчас ребята уже начинают выполнять то, что требует Ги.
Кроме того, у него два высших психологических образования. Мы постоянно живем с какой-то мотивацией: спичи, смешные истории. Он чувствует, когда нужно нас рассмешить, а где нужно быть серьезным; где надо на нас даже поорать, а где — наоборот, отпустить ситуацию, — сказал Серебряков.