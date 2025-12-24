Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.55
П2
5.94
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
2
:
Нэшвилл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Монреаль
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
4
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Рейнджерс
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
Трактор
2
П1
X
П2

Овечкин остался без очков в 5 матчах подряд. У него 12 бросков и «минус 8» на отрезке

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (3:7).

Источник: Спортс"

На счету 40-летнего россиянина 31 (14+17) очко в 37 играх в текущем сезоне при полезности «+3».

В последних 5 играх — нет баллов за результативность при 12 бросках в створ и полезности «минус 8».

Сегодня Овечкин (18:27, «минус 2») один раз бросил в створ и применил 1 силовой прием.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
