Овечкин остался без очков в 5 матчах подряд. У него 12 бросков и «минус 8» на отрезке

На счету 40-летнего россиянина 31 (14+17) очко в 37 играх в текущем сезоне при полезности «+3».
В последних 5 играх — нет баллов за результативность при 12 бросках в створ и полезности «минус 8».
Сегодня Овечкин (18:27, «минус 2») один раз бросил в створ и применил 1 силовой прием.
