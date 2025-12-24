Ричмонд
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вегас
5
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
2-й период
Лос-Анджелес
0
:
Сиэтл
1
Все коэффициенты
П1
7.30
X
4.56
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо
1
:
Юта
0
Все коэффициенты
П1
1.32
X
4.70
П2
20.00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Чикаго
1
:
Филадельфия
2
Все коэффициенты
П1
9.00
X
3.69
П2
1.57
Хоккей. НХЛ
3-й период
Эдмонтон
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.55
П2
5.94
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
2
:
Нэшвилл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Монреаль
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
4
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Рейнджерс
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
Трактор
2
П1
X
П2

Овечкин не забил в 9 матчах подряд. Только 2 безголевые серии в его карьере в НХЛ были длиннее — из 14 игр в 2023 году и из 10 в 2017-м

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (3:7).

На счету 40-летнего россиянина 31 (14+17) очко в 37 играх в этом сезоне при полезности «+3».

Текущая безголевая серия — 9 матчей (2 ассиста, 25 бросков в створ и «минус 8» на отрезке).

Ранее в карьере Овечкина в НХЛ были только 2 более продолжительные безголевые серии. В ноябре-декабре 2023 года он не забивал на протяжении 14 матчей, в феврале-марте 2017 года — в 10 играх.

Также в рамках одного сезона были еще 2 серии без голов из 9 матчей — в ноябре-декабре 2010 года и в октябре-ноябре 2008 года.

Кроме того, была серия из 9 игр без голов на стыке двух сезонов (2022/23 — март и апрель, 5 игр; 2023/24 — октябрь, 4 игры).

