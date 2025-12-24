Панарин набрал 1+1 в матче с «Вашингтоном». У него 38 очков в 38 играх в сезоне

На счету 34-летнего россиянина стало 38 (14+24) очков в 38 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4».
Сегодня Панарин (21:22, «+1») реализовал 1 из 4 бросков в створ, применил 1 силовой прием и допустил 2 потери.
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин поразил пустые ворота и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (7:3).
