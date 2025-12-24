Ричмонд
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вегас
5
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
2-й период
Лос-Анджелес
0
:
Сиэтл
1
Все коэффициенты
П1
7.30
X
4.56
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо
1
:
Юта
0
Все коэффициенты
П1
1.32
X
4.70
П2
20.00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Чикаго
1
:
Филадельфия
2
Все коэффициенты
П1
9.00
X
3.69
П2
1.57
Хоккей. НХЛ
3-й период
Эдмонтон
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.55
П2
5.94
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
2
:
Нэшвилл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Монреаль
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
4
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Рейнджерс
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
Трактор
2
П1
X
П2

Панарин набрал 1+1 в матче с «Вашингтоном». У него 38 очков в 38 играх в сезоне

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин поразил пустые ворота и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (7:3).

Источник: Спортс"

На счету 34-летнего россиянина стало 38 (14+24) очков в 38 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4».

Сегодня Панарин (21:22, «+1») реализовал 1 из 4 бросков в створ, применил 1 силовой прием и допустил 2 потери.