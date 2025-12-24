Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вегас
7
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Лос-Анджелес
1
:
Сиэтл
3
Все коэффициенты
П1
41.00
X
7.30
П2
1.15
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.55
П2
5.94
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.82
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
1
:
Юта
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
2
:
Нэшвилл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Монреаль
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
4
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Рейнджерс
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
6
:
Питтсбург
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Сочи
1
П1
X
П2

Бобровский делит с Савчаком 8-е место в истории НХЛ по победам (445). По победам без буллитов (408) он вошел в топ-10, обогнав Холла

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (5:2).

37-летний россиянин отразил 17 из 19 бросков. Победа стала для него 6-й подряд и 16-й в 25 играх в сезоне (88,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,78).

За карьеру в рамках регулярок у Бобровского стало 445 побед в 779 играх. Он делит 8-е место в истории лиги по числу выигранных матчей с Терри Савчаком (445 в 971 игре).

Выше идут Мартин Бродер (691 в 1266), Марк-Андре Флери (575 в 1051), Патрик Руа (551 в 1029), Роберто Луонго (489 в 1044), Эд Белфор (484 в 963), Хенрик Лундквист (459 в 887, рекорд среди европейцев) и Кертис Джозеф (454 в 943).

Победа без учета серий буллитов (введены в сезоне-2005/06) стала для Бобровского 408-й в карьере. По этому показателю он вошел в топ-10 в истории лиги, обогнав Глена Холла (407 в 906).

Выше идут Бродер (649), Руа (551), Флери (509), Белфор (481), Джозеф (447), Савчак (445), Жак Плант (437 в 837), Луонго (437) и Тони Эспозито (423 в 886).