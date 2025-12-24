Бобровский делит с Савчаком 8-е место в истории НХЛ по победам (445). По победам без буллитов (408) он вошел в топ-10, обогнав Холла

37-летний россиянин отразил 17 из 19 бросков. Победа стала для него 6-й подряд и 16-й в 25 играх в сезоне (88,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,78).
За карьеру в рамках регулярок у Бобровского стало 445 побед в 779 играх. Он делит 8-е место в истории лиги по числу выигранных матчей с Терри Савчаком (445 в 971 игре).
Выше идут Мартин Бродер (691 в 1266), Марк-Андре Флери (575 в 1051), Патрик Руа (551 в 1029), Роберто Луонго (489 в 1044), Эд Белфор (484 в 963), Хенрик Лундквист (459 в 887, рекорд среди европейцев) и Кертис Джозеф (454 в 943).
Победа без учета серий буллитов (введены в сезоне-2005/06) стала для Бобровского 408-й в карьере. По этому показателю он вошел в топ-10 в истории лиги, обогнав Глена Холла (407 в 906).
Выше идут Бродер (649), Руа (551), Флери (509), Белфор (481), Джозеф (447), Савчак (445), Жак Плант (437 в 837), Луонго (437) и Тони Эспозито (423 в 886).