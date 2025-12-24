Макдэвид набрал 0+5 в матче с «Калгари» — 2-й его матч с 5+ ассистами в регулярках НХЛ. Среди действующих игроков лучший результат у Кросби (3 игры)

28-летний канадец был признан первой звездой встречи. В текущем сезоне на его счету 67 (23+44) очков в 38 играх — лидирует в гонке бомбардиров НХЛ.
Матч с 5+ ассистами стал для Макдэвида вторым в рамках регулярок. В феврале 2024 года ему удалось сделать сразу 6 результативных передач в матче с «Детройтом» (8:4).
Среди действующих игроков лучший результат по числу игр с 5+ передачами у Сидни Кросби («Питтсбург», 3). Макдэвид догнал Мэтью Барзэла («Айлендерс»), Криса Летанга («Питтсбург») и партнера по «Ойлерс» Леона Драйзайтля, сегодня сделавшего хет-трик.
В истории лиги в топ-4 входят Уэйн Гретцки (17 игр), Марио Лемье (8), Пэт Лафонтен и Дэйл Хаверчак (по 4).
По 3 таких матча, кроме Кросби, в актив также записали Род Жильбер, Жильбер Перро, Гэри Сутер, Пол Коффи, Эрик Линдрос, Даг Гилмор и Петер Форсберг.