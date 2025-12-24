Мичков сыграл 10:52 против «Чикаго» — минимальное время в сезоне. У него 1 бросок, 1 потеря и малый штраф за стычку с Лардисом

На счету 21-летнего нападающего 20 (9+11) очков в 36 играх в текущем сезоне при нейтральной полезности, 36 минутах штрафа и среднем времени на льду 14:35.
Сегодня Мичков (10:52 — минимальное время в сезоне, нейтральная полезность) 1 раз бросил в створ и допустил 1 потерю.
В начале третьего периода он получил малый штраф за стычку с форвардом «Чикаго» Ником Лардисом перед вбрасыванием.
Кроме того, во втором периоде Мичков принял участие в другой потасовке — сначала сам был сбит с ног, а потом повалил на лед другого игрока «Блэкхокс».