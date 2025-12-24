Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.26
П2
5.78
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.30
П2
2.12
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
7
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
1
:
Юта
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
2
:
Нэшвилл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Монреаль
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
4
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Рейнджерс
7
П1
X
П2

Владислав Третьяк: «Историки будут называть первые десятилетия XXI века эпохой Овечкина. Он учит всех граждан России патриотизму и любви к главному делу своей жизни»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о достижениях Александра Овечкина.

Источник: Спортс"

6 апреля 2025 года капитан «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

— Овечкин уже давно — Легенда с большой буквы. Но то, что он сделал в уходящем 2025-м, будут вспоминать и через 100 лет. Это величайшее достижение величайшего хоккеиста. В будущем историки будут называть первые десятилетия XXI века эпохой Овечкина. А мы с вами должны быть счастливы, что видели все это своими глазами. В режиме реального времени следили за падением рекорда Гретцки — и за тем, как Александр устанавливает новые снайперские рекорды, один за другим.

Овечкин — лицо отечественного и всего мирового хоккея, блестящий спортсмен, который внес грандиозный вклад в продвижение и популяризацию нашего вида спорта. И, конечно же, это человек, которого очень любит наша страна, человек, которым гордится Россия.

Александр — живой пример целеустремленности, мужества и умения по максимуму реализовать свой огромный талант. А еще он настоящий гражданин и настоящий патриот. Его отношение к сборной всегда было образцом: готовность приехать по первому зову, чтобы защищать честь страны, способность быть капитаном, лидером, душой команды.

В славном снайперском списке Овечкина не только более 900 шайб в НХЛ. И 45 голов в свитере сборной, в том числе в решающих матчах самых престижных мировых турниров. Он трехкратный чемпион мира. И хоккеист, повторивший мой рекорд по количеству мировых первенств, проведенных в свитере нашей сборной.

— Действительно легендарно!

— Овечкин учит всех граждан России — а особенно молодежь — любви к главному делу своей жизни, профессионализму, уважению к партнерам и болельщикам, и, конечно, патриотизму. У нас прекрасные отношения, я искренне болею за него и всегда желаю ему удачи, крепкого здоровья и новых побед! — сказал Третьяк.

? Овечкин победил в голосовании «Лучший спортсмен России-2025» на Спортсе«», Мельникова — вторая.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше