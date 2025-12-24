Владислав Третьяк: «Историки будут называть первые десятилетия XXI века эпохой Овечкина. Он учит всех граждан России патриотизму и любви к главному делу своей жизни»

— Овечкин уже давно — Легенда с большой буквы. Но то, что он сделал в уходящем 2025-м, будут вспоминать и через 100 лет. Это величайшее достижение величайшего хоккеиста. В будущем историки будут называть первые десятилетия XXI века эпохой Овечкина. А мы с вами должны быть счастливы, что видели все это своими глазами. В режиме реального времени следили за падением рекорда Гретцки — и за тем, как Александр устанавливает новые снайперские рекорды, один за другим.