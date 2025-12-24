Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.30
П2
2.12
Хоккей. КХЛ
не начался
Авангард
:
Нефтехимик
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
7
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
1
:
Юта
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
2
:
Нэшвилл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Монреаль
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
4
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Рейнджерс
7
П1
X
П2

Депутат Журова о спортсмене года в России: «Овечкин меня поразил. Рекорд российского спортсмена, никогда не скрывавшего своего гражданства — это главная победа»

Депутат Госдумы Светлана Журова назвала лучшего спортсмена 2025 года в России.

Источник: Спортс"

"Как и весь мир, меня поразил Александр Овечкин. В этом сезоне он забил рекордные голы, которые останутся на все времена и народы. Поэтому для меня рекорд в исполнении российского спортсмена, который никогда не скрывал своего гражданства, это главная победа.

Я до сих пор под впечатлением", — сказала Журова.

6 апреля 2025 года капитан «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкин о рекорде: «Россия, болельщики, весь мир — мы сделали это! Это история! Спасибо Сорокину, что позволил мне забить 895-й гол. Я люблю тебя, брат».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше