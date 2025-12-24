Депутат Журова о спортсмене года в России: «Овечкин меня поразил. Рекорд российского спортсмена, никогда не скрывавшего своего гражданства — это главная победа»

"Как и весь мир, меня поразил Александр Овечкин. В этом сезоне он забил рекордные голы, которые останутся на все времена и народы. Поэтому для меня рекорд в исполнении российского спортсмена, который никогда не скрывал своего гражданства, это главная победа.
Я до сих пор под впечатлением", — сказала Журова.
6 апреля 2025 года капитан «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
Овечкин о рекорде: «Россия, болельщики, весь мир — мы сделали это! Это история! Спасибо Сорокину, что позволил мне забить 895-й гол. Я люблю тебя, брат».
