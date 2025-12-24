Фетисов об Овечкине: «Спасибо папе и маме, что воспитали в Александре мужика. В нем есть уважение к старшим, к стране — это и позволило добраться до рекорда»

"Надо сказать спасибо папе и маме, что воспитали в Александре парня, мужика. Он многое делает в благотворительном плане, помогает детям, летом проводит много мероприятий.
Как-то разговаривал с ним по громкой связи, рядом был уважаемый в нашей стране человек — он услышал, как Александр говорит на «вы», с уважением. В нем воспитано уважение к старшим, к стране.
Это и позволило добраться до рекорда, который был незыблемым какое-то время назад. Чтобы добиваться таких успехов, нужны качества. Спасибо родителям Александра!" — сказал Фетисов.
Депутат Журова о спортсмене года в России: «Овечкин меня поразил. Рекорд российского спортсмена, никогда не скрывавшего своего гражданства — это главная победа».