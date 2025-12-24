Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.30
П2
2.12
Хоккей. КХЛ
не начался
Авангард
:
Нефтехимик
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
7
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
1
:
Юта
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
2
:
Нэшвилл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Монреаль
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
4
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Рейнджерс
7
П1
X
П2

Фетисов об Овечкине: «Спасибо папе и маме, что воспитали в Александре мужика. В нем есть уважение к старшим, к стране — это и позволило добраться до рекорда»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поблагодарил родителей капитана «Вашингтона» Александра Овечкина — Татьяну и Михаила Овечкиных.

Источник: Спортс"

"Надо сказать спасибо папе и маме, что воспитали в Александре парня, мужика. Он многое делает в благотворительном плане, помогает детям, летом проводит много мероприятий.

Как-то разговаривал с ним по громкой связи, рядом был уважаемый в нашей стране человек — он услышал, как Александр говорит на «вы», с уважением. В нем воспитано уважение к старшим, к стране.

Это и позволило добраться до рекорда, который был незыблемым какое-то время назад. Чтобы добиваться таких успехов, нужны качества. Спасибо родителям Александра!" — сказал Фетисов.

Депутат Журова о спортсмене года в России: «Овечкин меня поразил. Рекорд российского спортсмена, никогда не скрывавшего своего гражданства — это главная победа».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше