Овечкин — лучший спортсмен из России в 2025 году по версии «СЭ». Мельникова — 2-я, Бобровский — 3-й, Махачев — 4-й, Батраков — 5-й

В опросе приняли участин 100 журналистов и колумнистов издания.
Форвард «Кэпиталс» получил 70 первых мест (всего 412 очков) и выиграл голосование. Напомним, 6 апреля 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги. Сейчас у 40-летнего россиянина 911 голов в регулярках.
Второе место заняла Ангелина Мельникова (194 очка), которая завоевала две золотые медали на чемпионате мира по спортивной гимнастике.
Третьим стал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский (132 очка), во второй раз подряд ставший победителем Кубка Стэнли.
Четвертое место занял боец Ислам Махачев (126), пятое — футболист «Локомотива» Алексей Батраков (67).
