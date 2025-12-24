Александр Тихонов: «Овечкин не лучший спортсмен России. Он играет в США, а не в нашей стране. Я бы назвал спортсменом года Большунова»

"Овечкин — спортсмен года? Я с большим уважением отношусь к Овечкину, к его результатам, я его знаю с 11 лет, но он не лучший спортсмен России. Это связано с тем, что он не играет в нашей стране, а играет в США.
Ну, я скажу так, вы назовите, что у нас не наперекосяк, у нас принимаются такие решения, которые вызывают просто смех и неуважение к отечественному спорту.
Кого я бы назвал спортсменом 2025 года в России? Ну, я бы Большунова назвал. Мельникова — чемпионка мира по гимнастике новоиспеченная, ей не пророчили, но она еще раз доказала всем, она выступала за Россию, все как надо. Но я ничему не удивляюсь", — заявил Тихонов.
? Овечкин победил в голосовании «Лучший спортсмен России-2025» на Спортсе«», Мельникова — вторая.
Овечкин — лучший спортсмен России в 2025 году по версии «СЭ». Мельникова — 2-я, Бобровский — 3-й, Махачев — 4-й, Батраков — 5-й.