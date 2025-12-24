Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Авангард
1
:
Нефтехимик
2
Все коэффициенты
П1
4.15
X
2.95
П2
2.17
Хоккей. КХЛ
не начался
Шанхай Дрэгонс
:
Спартак
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
7
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
1
:
Юта
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
5
:
Калгари
1
П1
X
П2

Александр Тихонов: «Овечкин не лучший спортсмен России. Он играет в США, а не в нашей стране. Я бы назвал спортсменом года Большунова»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о том, можно ли называть форварда «Вашингтона» Александра Овечкина спортсменом года в России.

Источник: Спортс"

"Овечкин — спортсмен года? Я с большим уважением отношусь к Овечкину, к его результатам, я его знаю с 11 лет, но он не лучший спортсмен России. Это связано с тем, что он не играет в нашей стране, а играет в США.

Ну, я скажу так, вы назовите, что у нас не наперекосяк, у нас принимаются такие решения, которые вызывают просто смех и неуважение к отечественному спорту.

Кого я бы назвал спортсменом 2025 года в России? Ну, я бы Большунова назвал. Мельникова — чемпионка мира по гимнастике новоиспеченная, ей не пророчили, но она еще раз доказала всем, она выступала за Россию, все как надо. Но я ничему не удивляюсь", — заявил Тихонов.

? Овечкин победил в голосовании «Лучший спортсмен России-2025» на Спортсе«», Мельникова — вторая.

Овечкин — лучший спортсмен России в 2025 году по версии «СЭ». Мельникова — 2-я, Бобровский — 3-й, Махачев — 4-й, Батраков — 5-й.

