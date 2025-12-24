Вячеслав Козлов об Овечкине: «Для прирожденного снайпера нет непреодолимых преград, он сможет еще долго радовать публику. Динамовская школа может гордиться своим воспитанником!»

"От всей души поздравляю Александра Овечкина с заслуженной наградой! Великий нападающий доказал, что способен и в свои годы оставаться лучшим хоккеистом на мировом уровне.
Уверен, что для прирожденного снайпера нет непреодолимых преград и он сможет еще долго радовать публику, достигая новых вершин. Динамовская школа в очередной раз может гордиться своим воспитанником!" — сказал Козлов.
? Овечкин победил в голосовании «Лучший спортсмен России-2025» на Спортсе«», Мельникова — вторая.
Овечкин — лучший спортсмен России в 2025 году по версии «СЭ». Мельникова — 2-я, Бобровский — 3-й, Махачев — 4-й, Батраков — 5-й.