Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
4
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
1
:
Юта
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
7
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2

Вячеслав Козлов об Овечкине: «Для прирожденного снайпера нет непреодолимых преград, он сможет еще долго радовать публику. Динамовская школа может гордиться своим воспитанником!»

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин был признан спортсменом года по версии «СЭ».

"От всей души поздравляю Александра Овечкина с заслуженной наградой! Великий нападающий доказал, что способен и в свои годы оставаться лучшим хоккеистом на мировом уровне.

Уверен, что для прирожденного снайпера нет непреодолимых преград и он сможет еще долго радовать публику, достигая новых вершин. Динамовская школа в очередной раз может гордиться своим воспитанником!" — сказал Козлов.

? Овечкин победил в голосовании «Лучший спортсмен России-2025» на Спортсе«», Мельникова — вторая.

Овечкин — лучший спортсмен России в 2025 году по версии «СЭ». Мельникова — 2-я, Бобровский — 3-й, Махачев — 4-й, Батраков — 5-й.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше