Хоккей. КХЛ
25.12
Салават Юлаев
:
Амур
П1
1.90
X
4.24
П2
3.75
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Шанхай Дрэгонс
4
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
4
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
7
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2

Жамнов о том, чем отличаются СКА и «Шанхай»: «Разные стили. У “Дрэгонс” — канадский, с ними тяжело играть. Многие ребята имеют опыт игры в НХЛ, тренеры тоже»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался после матча с «Шанхаем» (3:4 Б).

Источник: Спортс"

— Чего нет хватило для победы?

— Гола. Реализации не хватило. По игре были моменты, которые надо было реализовать.

— 5 из 6 очков в выездной серии. Насколько удовлетворены?

— Не хватило ребят, которые приболели. Есть травмированные. Не хватило чуть-чуть свежести сегодня. Чувствовалась небольшая усталость. Ребята в целом сыграли неплохо в этой серии.

— Мальцев сегодня заработал 2+1. Почему не вышел на серию буллитов?

— Не его конек.

— В НХЛ исполнял.

— Покажите. Тогда, может, исполнял. На данном этапе смотрим, кто может исполнять. Не испортился, но есть моменты, когда идет, а когда — нет.

— Насколько родной город добавил кураж?

— Наверное, добавил, раз забивает. Жалко Питер нельзя забрать в Москву, чтобы он на кураже играл.

— Чем отличаются по игре СКА и «Шанхайские Драконы»?

— Разные стили хоккея. Здесь — канадский. Мастеровитая команда, не так просто играть с ними. Не стоит обращать внимание на то, что у них небольшой спад.

Многие ребята имеют опыт игры в НХЛ, тренеры тоже. С ними тяжело играть. Наверное, нет такого контроля, как в СКА. Разные стили, — сказал Жамнов.