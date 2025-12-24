Жамнов о том, чем отличаются СКА и «Шанхай»: «Разные стили. У “Дрэгонс” — канадский, с ними тяжело играть. Многие ребята имеют опыт игры в НХЛ, тренеры тоже»

— Чего нет хватило для победы?
— Гола. Реализации не хватило. По игре были моменты, которые надо было реализовать.
— 5 из 6 очков в выездной серии. Насколько удовлетворены?
— Не хватило ребят, которые приболели. Есть травмированные. Не хватило чуть-чуть свежести сегодня. Чувствовалась небольшая усталость. Ребята в целом сыграли неплохо в этой серии.
— Мальцев сегодня заработал 2+1. Почему не вышел на серию буллитов?
— Не его конек.
— В НХЛ исполнял.
— Покажите. Тогда, может, исполнял. На данном этапе смотрим, кто может исполнять. Не испортился, но есть моменты, когда идет, а когда — нет.
— Насколько родной город добавил кураж?
— Наверное, добавил, раз забивает. Жалко Питер нельзя забрать в Москву, чтобы он на кураже играл.
— Чем отличаются по игре СКА и «Шанхайские Драконы»?
— Разные стили хоккея. Здесь — канадский. Мастеровитая команда, не так просто играть с ними. Не стоит обращать внимание на то, что у них небольшой спад.
Многие ребята имеют опыт игры в НХЛ, тренеры тоже. С ними тяжело играть. Наверное, нет такого контроля, как в СКА. Разные стили, — сказал Жамнов.