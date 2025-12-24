Ричмонд
Леонард набрал 20 очков за 30 игр сезона. Только Овечкин и Бондра были быстрее среди новичков «Вашингтона» за последние 40 лет

Нападающий «Вашингтона» Райан Леонард достиг отметки 20 очков за сезон.

20-летний форвард сделал 2 передачи в матче против «Рейнджерс» (3:7).

Теперь на его счету 20 (7+13) баллов в 30 играх нынешнего регулярного чемпионата.

Только два новичка «Кэпиталс» за последние 40 лет набрали 20 очков за сезон быстрее: Александр Овечкин (19 матчей в сезоне-2005/06) и Петер Бондра (24 игры в сезоне-1990/91).

