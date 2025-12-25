Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.14
П2
3.75
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
4.15
X
4.50
П2
1.74
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.67
П2
1.65
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.29
П2
5.40
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.45
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Шанхай Дрэгонс
4
:
Спартак
3
П1
X
П2

Кучеров и Макдэвид делят лидерство по ассистам (79) в НХЛ в 2025-м. У Маккиннона 68 передач

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров и форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид делят лидерство по голевым передачам в матчах регулярного чемпионата НХЛ в 2025-м календарном году.

На счету россиянина и канадца по 79 ассистов. В уходящем году «Лайтнинг» и «Ойлерс» осталось провести по 3 матча.

Третье место с 68 результативными пасами занимает нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон.

Четвертую позицию делят Митч Марнер («Вегас»/ «Торонто») и форвард «Монреаля» Лэйн Хатсон — по 66 передач.

