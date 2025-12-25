Ричмонд
Роднина о том, появятся ли в российском футболе звезды, как Овечкин в хоккее: «Еще не скоро. Наш уровень этому не способствует»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина считает, что в российском футболе в ближайшее время не будет звезд калибра Александра Овечкина.

— Появится ли в российском футболе мировая звезда такого же масштаба, как Овечкин в хоккее?

— Еще не скоро. Это же нужно разглядеть талант, вырастить такого игрока, поместить его в конкретную среду. Сейчас такое представить сложно — наш уровень этому не способствует, а перейти в лучшие клубы мира сейчас сложнее, чем раньше, — заявила Роднина.

