Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.99
X
4.20
П2
3.35
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.22
П2
2.53
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.40
П2
3.65
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
0
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
4
:
Сочи
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
2
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Трактор
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
4
:
Амур
2
П1
X
П2

Мозякин о «Металлурге»: «Нравится хоккей Разина, это комбинационный стиль. Он пытается держать ту игру, которую мы показывали»

Сергею Мозякину нравится игровой стиль «Металлурга» при тренере Андрее Разине.

Источник: Спортс"

— В чем современный «Металлург», выигравший полтора года назад Кубок Гагарина и сейчас лидирующий в чемпионате КХЛ, сильнее и слабее «Магнитки» середины 2010-х годов, которая взяла два Кубка Гагарина с вами, Зариповым и Коваржем в качестве главного звена?

— Давайте не будем сравнивать. Все-таки это было уже десять лет назад. Хоккей каждый год меняется, постоянно появляются какие-то другие тенденции в игре.

Мне нравится хоккей Разина, который он ставит «Магнитке». Тем, что это комбинационный стиль. Он пытается держать ту игру, которую мы показывали. Очень приятно следить за «Металлургом» в этом сезоне, — сказал экс-форвард «Металлурга», а ныне директор по развитию клуба.