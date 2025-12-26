Мозякин о «Металлурге»: «Нравится хоккей Разина, это комбинационный стиль. Он пытается держать ту игру, которую мы показывали»

Мне нравится хоккей Разина, который он ставит «Магнитке». Тем, что это комбинационный стиль. Он пытается держать ту игру, которую мы показывали. Очень приятно следить за «Металлургом» в этом сезоне, — сказал экс-форвард «Металлурга», а ныне директор по развитию клуба.