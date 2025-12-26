Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.22
П2
2.53
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.36
П2
3.70
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.21
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
не начался
Адмирал
:
Сибирь
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
2
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
4
:
Сочи
3
П1
X
П2

Овечкин показал фото с семьей на фоне елки

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин показал фото с семьей на фоне елки.

Вместе с рекордсменом НХЛ по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах на снимке рядом с елкой запечатлены жена Анастасия, мама Татьяна, а также сыновья Сергей и Илья.

25 декабря в США, а также во многих странах Европы праздновалось Рождество.

