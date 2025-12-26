Овечкин показал фото с семьей на фоне елки

Вместе с рекордсменом НХЛ по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах на снимке рядом с елкой запечатлены жена Анастасия, мама Татьяна, а также сыновья Сергей и Илья.
25 декабря в США, а также во многих странах Европы праздновалось Рождество.
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше