Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Адмирал
0
:
Сибирь
3
Все коэффициенты
П1
69.00
X
20.00
П2
1.35
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.22
П2
2.53
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.36
П2
3.70
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.21
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
2
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
4
:
Сочи
3
П1
X
П2

Чемпион мира по хоккею рассказал о зарплатах детских тренеров в США

По словам Фролова, все зависит от успешности тренера. Кто-то зарабатывает $48 тыс. в год, а кто-то — $200 тыс.

Источник: РБК Спорт

Чемпион мира 2009 года в составе сборной России Александр Фролов, работающий тренером юниорской команды в США, рассказал «Советскому спорту» о зарплатах детских тренеров в стране.

«Нормальный тренер может зарабатывать, например, от $8 до 10 тыс. в месяц. Есть более успешные тренеры, они зарабатывают больше. Есть тренеры, которые зарабатывают в среднем, наверное, по $4−5 тыс. в месяц», — сказал Фролов.

Он также отметил, что тренеры, которые проводят свои программы и сборы, становятся более востребованными и зарабатывают намного больше.

«Но если ты востребован, если ты можешь проводить свои программы, кемпы и так далее можешь спокойно [зарабатывать] в районе $200 тыс. в год. Если брать среднюю зарплату по Америке это, наверное, $75−80 тыс. в год, то это получается выше средней. При условии, что ты успешный специалист», — добавил тренер.

До 2011 года Фролов выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), после вернулся в Россию и играл за разные клубы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Свою профессиональную спортивную карьеру он закончил в 2019 году в Азиатской лиге. Сейчас тренирует команду Junior Kings AAA 13U из Лос-Анджелеса.

В составе сборной России Фролов победил на чемпионате мира в Швейцарии (2009), а также завоевал серебряную (2010) и бронзовую медаль (2007).