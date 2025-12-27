Галлан о Рассказове: «Мы счастливы, что получили его. Кирилла делает отличную работу. О нем очень хорошее впечатление»

Рассказов отметился голом в этой игре.
— Как вы встретили Рождество? Насколько некомфортно вам было без семьи?
— Я особо ничего не делал. Провел время со своим другом — тренером Майком Келли. Будь мы в Северной Америке, это получился бы большой семейный праздник. Но в этом году это был просто тихий и спокойный день.
— Рассказов принял участие во всех трех шайбах «Драконов». Какие у вас впечатления об этом игроке?
— Он играл очень хорошо в двух матчах. Мы очень счастливы, что его получили. Он делает отличную работу. О нем очень хорошее впечатление.
— У вас в четвертом звене обычно играют россияне. Для вас имеет значение языковой фактор?
— Немного да, мы это принимаем во внимание. Но это не главное, — сказал Галлан.