15:00
Барыс
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.22
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.36
П2
3.40
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
3
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
1
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
2
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2

Терещенко о 5-м подряд МЧМ без России: «Сложно сказать, что будет дальше. Надеюсь на то, что мы не просто вернемся, но и сделаем это на хорошей ноте»

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о возможном возвращении России на молодежный чемпионат мира.

В пятницу в Миннеаполисе и Сент-Поле стартовал очередной турнир — пятый подряд без участия молодежной сборной России.

"Вообще будет очень интересно посмотреть за стартующим молодежным чемпионатом мира. К сожалению, не все матчи, вероятно, удастся увидеть, но хотелось бы побольше, конечно.

Сложно говорить, что будет дальше в контексте нашего участия в турнире. Пока я бы не стал загадывать и что-то предполагать. Безусловно, мы все надеемся, что ребят вернут, это все-таки молодежь наша, наше будущее поколение, у которого отняли право играть и показывать свой уровень, представлять родную страну.

Так что да, очень рассчитываю и надеюсь на то, что мы не просто вернемся, но и сделаем это на хорошей ноте", — сказал Терещенко.

На МЧМ-2026 до сих пор нет России (в последний раз?) — но все равно много ярких сюжетов.

Сборная России на МЧМ-2026: какой она могла бы быть.