Паньотта не видит Дебура в «Торонто»: «Ему нужна команда, которая близка к успеху, “Лифс” — не тот случай. Был бы удивлен увидеть его там — разве только из-за 6−8

Ранее появилась информация, что «Лифс» общались с бывшим главным тренером «Далласа», сейчас входящим в штаб олимпийской сборной Канады.
«Торонто» находится на 15-м месте в Восточной конференции.
"Мне сказали, что если он и будет рассматривать работу в НХЛ, то именно в таком клубе, который ему интересен. Он — завершающий недостающий элемент. Он может помочь клубу выйти в финал Кубка Стэнли или выиграть его.
То есть, ему нужна команда, которая близка к успеху и которой нужен кто-то, кто может вывести ее на новый уровень. «Торонто» — не тот случай.
Так что я был бы удивлен увидеть его там — разве только из-за 6−8 млн долларов в год, если ему их предложат. Но в целом я был бы удивлен, если бы он рассмотрел это предложение, учитывая то, что слышал ранее", — сказал Паньотта.
В предыдущих трех сезонах Дебур выводил «Старс» в финал Западной конференции, где техасцы все три раза проиграли («Вегасу» и дважды «Эдмонтону»). Ранее специалист доходил до финала Кубка Стэнли с «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе».