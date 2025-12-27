Ричмонд
Паньотта не видит Дебура в «Торонто»: «Ему нужна команда, которая близка к успеху, “Лифс” — не тот случай. Был бы удивлен увидеть его там — разве только из-за 6−8

Инсайдер The Fourth Period Дэвид Паньотта сказал, что тренеру Питеру Дебуру вряд ли интересна работа в «Торонто».

Ранее появилась информация, что «Лифс» общались с бывшим главным тренером «Далласа», сейчас входящим в штаб олимпийской сборной Канады.

«Торонто» находится на 15-м месте в Восточной конференции.

"Мне сказали, что если он и будет рассматривать работу в НХЛ, то именно в таком клубе, который ему интересен. Он — завершающий недостающий элемент. Он может помочь клубу выйти в финал Кубка Стэнли или выиграть его.

То есть, ему нужна команда, которая близка к успеху и которой нужен кто-то, кто может вывести ее на новый уровень. «Торонто» — не тот случай.

Так что я был бы удивлен увидеть его там — разве только из-за 6−8 млн долларов в год, если ему их предложат. Но в целом я был бы удивлен, если бы он рассмотрел это предложение, учитывая то, что слышал ранее", — сказал Паньотта.

В предыдущих трех сезонах Дебур выводил «Старс» в финал Западной конференции, где техасцы все три раза проиграли («Вегасу» и дважды «Эдмонтону»). Ранее специалист доходил до финала Кубка Стэнли с «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе».