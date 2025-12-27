Стенберг набрал 1+1 и принес Швеции победу над Словакией на МЧМ, у Маккенны 0+2 за Канаду в матче с Чехией. Оба форварда — фавориты драфта НХЛ-2026

Стенберг набрал 2 (1+1) очка в матче со Словакией (3:2), став автором победной шайбы на 57-й минуте. В текущем сезоне он выступает за основную команду «Фрелунды» — 25 матчей в SHL и 24 (6+18) очков при полезности «+13».