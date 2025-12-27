Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.22
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.40
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
28.12
Айлендерс
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.15
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
3
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
2
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
1
:
СКА
4
П1
X
П2

Мышкин о новом контракте Разина: «Металлург» — островок стабильности в КХЛ по игре и организации. Понятно, что руководство стремится все стабилизировать"

Бывший вратарь сборной СССР и «Динамо» Владимир Мышкин высказался о том, что «Металлург» продлил контракт с главным тренером Андреем Разиным.

Источник: Спортс"

— Новость вчерашнего дня — «Металлург» на два года продлил контракт со своим главным тренером Андреем Разиным. Удивлены?

— Тренерские вопросы стараюсь в прессе не задевать, эта профессия — очень сложная, каждый стремится ее обсудить и даже покритиковать. И все видят, какое жесткое отношение к тренерам в этом сезоне.

Но мне очень нравится «Металлург» в этом сезоне. По игре и по организации «Магнитка» — это островок стабильности в нашей лиге. Весь чемпионат она идет первой и показывает яркий, атакующий хоккей, у команды есть свое игровое лицо.

Понятно, что в такой ситуации руководство стремится все стабилизировать — и в игре, и на тренерской скамейке. Так что тут никакого удивления нет, — сказал Мышкин.