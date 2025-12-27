Мышкин о новом контракте Разина: «Металлург» — островок стабильности в КХЛ по игре и организации. Понятно, что руководство стремится все стабилизировать"

— Новость вчерашнего дня — «Металлург» на два года продлил контракт со своим главным тренером Андреем Разиным. Удивлены?
— Тренерские вопросы стараюсь в прессе не задевать, эта профессия — очень сложная, каждый стремится ее обсудить и даже покритиковать. И все видят, какое жесткое отношение к тренерам в этом сезоне.
Но мне очень нравится «Металлург» в этом сезоне. По игре и по организации «Магнитка» — это островок стабильности в нашей лиге. Весь чемпионат она идет первой и показывает яркий, атакующий хоккей, у команды есть свое игровое лицо.
Понятно, что в такой ситуации руководство стремится все стабилизировать — и в игре, и на тренерской скамейке. Так что тут никакого удивления нет, — сказал Мышкин.