Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.22
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.42
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
28.12
Айлендерс
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.15
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
28.12
Баффало
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.89
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
1
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
3
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2

Дубник о Флери: «Не думаю, что он вернется на роль сменщика. Ему нужна роль основного и шанс выиграть Кубок Стэнли. Варианты — “Эдмонтон” или “Монреаль”

Бывший вратарь клубов НХЛ Деван Дубник высказался о возможном возвращении Марка-Андре Флери в НХЛ.

Ранее сообщалось, что 41-летний канадец готов возобновить карьеру при наличии подходящей возможности.

В прошлом сезоне Флери играл за «Миннесоту», проведя 26 матчей и отражая 89,9% бросков при коэффициенте надежности 2,94.

Осенью он сыграл один период в выставочном матче за «Питтсбург» — свой первый клуб в НХЛ. Этот выход был заявлен как прощальный матч трехкратного обладателя Кубка Стэнли.

"Флери — настоящий боец. Я не думаю, что он вернется на роль сменщика. Правильный сценарий — это роль основного вратаря или хотя бы шанс за нее побороться. И шанс выиграть Кубок Стэнли.

Если говорить о вариантах, то есть «Эдмонтон» — команда, претендующая на титул. Теоретически он мог бы стать там первым номером.

Еще, пожалуй, «Монреаль». Он родом из Квебека и, наверное, мечтал сыграть за «Канадиенс» в детстве. И у них сейчас есть проблемы с вратарями", — сказал Дубник.