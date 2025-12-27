Дубник о Флери: «Не думаю, что он вернется на роль сменщика. Ему нужна роль основного и шанс выиграть Кубок Стэнли. Варианты — “Эдмонтон” или “Монреаль”

Ранее сообщалось, что 41-летний канадец готов возобновить карьеру при наличии подходящей возможности.
В прошлом сезоне Флери играл за «Миннесоту», проведя 26 матчей и отражая 89,9% бросков при коэффициенте надежности 2,94.
Осенью он сыграл один период в выставочном матче за «Питтсбург» — свой первый клуб в НХЛ. Этот выход был заявлен как прощальный матч трехкратного обладателя Кубка Стэнли.
"Флери — настоящий боец. Я не думаю, что он вернется на роль сменщика. Правильный сценарий — это роль основного вратаря или хотя бы шанс за нее побороться. И шанс выиграть Кубок Стэнли.
Если говорить о вариантах, то есть «Эдмонтон» — команда, претендующая на титул. Теоретически он мог бы стать там первым номером.
Еще, пожалуй, «Монреаль». Он родом из Квебека и, наверное, мечтал сыграть за «Канадиенс» в детстве. И у них сейчас есть проблемы с вратарями", — сказал Дубник.