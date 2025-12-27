Федоров пригласил Овечкина на церемонию выведения своего номера «Детройтом». У «Вашингтона» есть матчи за день и через день после церемонии

«Ред Уингс» проведут церемонию выведения 91-го номера россиянина 12 января перед домашним матчем с «Каролиной».
Напомним, что Федоров и Овечкин вместе выступали за «Кэпиталс» и сборную России.
«Я спросила Ови, какие у него сейчас отношения с Сергеем, и он ответил: “По-прежнему очень хорошие”.
Сергей лично пригласил Ови на церемонию выведения из обращения его номера 12 января.
Конечно, это будет зависеть от расписания НХЛ и от того, сможет ли Ови приехать, но было бы здорово увидеть его здесь, в Детройте во время церемонии в честь Федорова", — сказала журналистка Даниэлла Брюс в эфире FanDuel Sports Network Detroit.
Отметим, что у «Вашингтона» в календаре есть матчи 11 и 13 января — гостевой против «Нэшвилла» и домашний против «Монреаля».