15:00
Барыс
:
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Трактор
Хоккей. НХЛ
28.12
Айлендерс
:
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
28.12
Баффало
:
Бостон
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
1
:
СКА
4
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
3
:
Нефтехимик
4
Шэн о неучастии России в МЧМ: «Это очень-очень плохо для молодых игроков. На таком турнире всегда за игроками смотрит много скаутов, к ним есть внимание»

Форвард «Адмирала» Павел Шэн высказался о неучастии молодежной сборной России в молодежном чемпионате мира в Миннеаполисе и Сент-Поле.

Источник: Спортс"

Команда пропускает 5-й турнир подряд. Шэн является бронзовым призером МЧМ-2019 в составе сборной России.

"Наше неучастие в молодежном чемпионате мира — это очень-очень плохо для молодых игроков, потому что сыграть на таком турнире очень важно и почетно.

Для нас это потеря, даже у меня младший брат по возрасту подходит, и очень обидно, что никаких международных турниров нет, чтобы посмотреть, какой уровень у нас в сравнении с другими сборными.

На молодежном чемпионате мира всегда за игроками смотрит много скаутов, к ним есть внимание. Если они выступают на таких турнирах, в первой команде стараются доверять, поэтому в молодом возрасте играть за молодежную сборную очень важно", — сказал хоккеист.