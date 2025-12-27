Сериков о 4:3 с «Шанхаем»: «Ребята в “Дрэгонс” молодцы — борются. И у “Нефтехимика” похожий стиль, как мне кажется. Нахожусь в своей тарелке»

— Как вам матч?
— Отличная игра, хороший соперник. Североамериканский стиль у них. Обидно, что упустили преимущество. Но выиграли — это самое главное. Прервали серию поражений.
— Как раз отметили стиль игры соперника. Не вспоминается ваш этап карьеры в Северной Америке, когда играете против такой команды?
— Вспоминается. Похожее есть что-то. Ребята в «Шанхае» молодцы — борются. И у нас, как мне кажется, похожий стиль игры. Нахожусь в своей тарелке.
— В первом периоде очень много удалений. С чем связываете такое количество штрафа от команд?
— От большого желания. Много силовой борьбы. Обе команды не уступали и хотели победить. У «Дрэгонс» домашний матч, и мы давно не выигрывали и хотели победить, — сказал Сериков.