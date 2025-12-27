Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.22
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.42
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
28.12
Айлендерс
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.15
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
28.12
Баффало
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.40
П2
2.89
Хоккей. НХЛ
28.12
Виннипег
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
3
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2

Сериков о 4:3 с «Шанхаем»: «Ребята в “Дрэгонс” молодцы — борются. И у “Нефтехимика” похожий стиль, как мне кажется. Нахожусь в своей тарелке»

Защитник «Нефтехимика» Артем Сериков высказался о победе команды над «Шанхай Дрэгонс» (4:3 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Как вам матч?

— Отличная игра, хороший соперник. Североамериканский стиль у них. Обидно, что упустили преимущество. Но выиграли — это самое главное. Прервали серию поражений.

— Как раз отметили стиль игры соперника. Не вспоминается ваш этап карьеры в Северной Америке, когда играете против такой команды?

— Вспоминается. Похожее есть что-то. Ребята в «Шанхае» молодцы — борются. И у нас, как мне кажется, похожий стиль игры. Нахожусь в своей тарелке.

— В первом периоде очень много удалений. С чем связываете такое количество штрафа от команд?

— От большого желания. Много силовой борьбы. Обе команды не уступали и хотели победить. У «Дрэгонс» домашний матч, и мы давно не выигрывали и хотели победить, — сказал Сериков.