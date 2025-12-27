Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Ак Барс
1
:
Трактор
0
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.10
П2
6.35
Хоккей. НХЛ
28.12
Айлендерс
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.15
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
28.12
Баффало
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
2.98
Хоккей. НХЛ
28.12
Виннипег
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
28.12
Каролина
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.70
Хоккей. НХЛ
28.12
Нью-Джерси
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.15
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
28.12
Торонто
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
28.12
Флорида
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
28.12
Даллас
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.10
П2
5.77
Хоккей. НХЛ
28.12
Сент-Луис
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.44
X
4.20
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
28.12
Лос-Анджелес
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.30
П2
2.97
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Амур
4
П1
X
П2

Терещенко о критике в адрес Овечкина из-за безголевой серии: «Как можно сказать, что он докатывает, чтобы травму не получить? Спортсмены всегда хотят забивать и выигрывать»

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко ответил на критику в адрес Александра Овечкина из-за безголевой серии в НХЛ. Капитан «Вашингтона» не забивает 9 матчей подряд.

Источник: Спортс"

"Мы все спортсмены, мы всегда хотим забивать и выигрывать. Как можно сказать, что он докатывает, чтобы травму не получить?! Он за это получает зарплату, о чем можно говорить?

«Вашингтон» сам играет не очень, мягко говоря. В целом, ну не забивает, сейчас начнет забивать, что скажете?" — cказал Терещенко.

Депутат Свищев: «Овечкин — человек года. Его отношение к Путину понятно, он никогда не предавал страну и планирует связать жизнь с Россией — построить академию в Москве».

