Терещенко о критике в адрес Овечкина из-за безголевой серии: «Как можно сказать, что он докатывает, чтобы травму не получить? Спортсмены всегда хотят забивать и выигрывать»

"Мы все спортсмены, мы всегда хотим забивать и выигрывать. Как можно сказать, что он докатывает, чтобы травму не получить?! Он за это получает зарплату, о чем можно говорить?
«Вашингтон» сам играет не очень, мягко говоря. В целом, ну не забивает, сейчас начнет забивать, что скажете?" — cказал Терещенко.
Депутат Свищев: «Овечкин — человек года. Его отношение к Путину понятно, он никогда не предавал страну и планирует связать жизнь с Россией — построить академию в Москве».
