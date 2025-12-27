Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Ак Барс
3
:
Трактор
2
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.05
П2
27.00
Хоккей. НХЛ
28.12
Айлендерс
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.15
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
28.12
Баффало
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.40
П2
2.98
Хоккей. НХЛ
28.12
Виннипег
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
28.12
Каролина
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.70
Хоккей. НХЛ
28.12
Нью-Джерси
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
28.12
Торонто
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
28.12
Флорида
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
28.12
Даллас
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.07
П2
5.77
Хоккей. НХЛ
28.12
Сент-Луис
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.44
X
4.15
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
28.12
Лос-Анджелес
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. НХЛ
28.12
Ванкувер
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.30
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
28.12
Вегас
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.97
X
4.40
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
28.12
Калгари
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.76
X
4.40
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Амур
4
П1
X
П2

Агент Овечкина о том, что Федоров пригласил игрока на церемонию выведения номера в «Детройте»: «Почетная история. Они дружат, вместе играли в “Вашингтоне”. Ситуация понятна»

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы Александра Овечкина, оценил приглашение капитана «Вашингтона» в Детройт.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров ранее позвал Овечкина на церемонию выведения своего номера в «Ред Уингс».

Событие пройдет в ночь с 12 на 13 января перед домашним матчем «Детройта» с «Каролиной». «Кэпиталс» играют 11 и 13 января.

«Это, безусловно, почетная история. Конечно, они общаются между собой, дружат. Они вместе играли в “Вашингтоне”, поэтому ситуация понятна», — сказал Чистяков.

Депутат Свищев: «Овечкин — человек года. Его отношение к Путину понятно, он никогда не предавал страну и планирует связать жизнь с Россией — построить академию в Москве».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше