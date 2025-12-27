Агент Овечкина о том, что Федоров пригласил игрока на церемонию выведения номера в «Детройте»: «Почетная история. Они дружат, вместе играли в “Вашингтоне”. Ситуация понятна»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров ранее позвал Овечкина на церемонию выведения своего номера в «Ред Уингс».
Событие пройдет в ночь с 12 на 13 января перед домашним матчем «Детройта» с «Каролиной». «Кэпиталс» играют 11 и 13 января.
«Это, безусловно, почетная история. Конечно, они общаются между собой, дружат. Они вместе играли в “Вашингтоне”, поэтому ситуация понятна», — сказал Чистяков.
Депутат Свищев: «Овечкин — человек года. Его отношение к Путину понятно, он никогда не предавал страну и планирует связать жизнь с Россией — построить академию в Москве».
