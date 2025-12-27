Депутат Журова: «Овечкин — главный российский спортсмен 2025 года. Его фамилия звучала во всем мире, в США появился День Овечкина, несмотря на русофобию»

В апреле 2025 года капитан «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
"Конечно, Овечкин — главный российский спортсмен 2025 года, Причем с огромным отрывом. В этом году Александр достиг исторического события, побил рекорд, к потому шел всю карьеру. Так что это точно его год.
Его фамилия громче всех звучала во всем мире, в США даже появился День Овечкина, несмотря на всю русофобию. Конечно, нельзя забывать и про других наших ребят, добившихся успехов — они все молодцы, но если называть одного в этом году, то это Александр Овечкин", — сказала Журова.
Днем Овечкина в Вашингтоне было утверждено 11 апреля 2025 года. Мэр города подписала указ.
Журова о человеке года в России: «Овечкин — достойная кандидатура, его рекордом были увлечены многие. Гимнастка Мельникова и синхронист Мальцев претендовали бы, но их не все знают».