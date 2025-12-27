Депутат Журова: «Овечкин — главный российский спортсмен 2025 года. Его фамилия звучала во всем мире, в США появился День Овечкина, несмотря на русофобию»

Его фамилия громче всех звучала во всем мире, в США даже появился День Овечкина, несмотря на всю русофобию. Конечно, нельзя забывать и про других наших ребят, добившихся успехов — они все молодцы, но если называть одного в этом году, то это Александр Овечкин", — сказала Журова.