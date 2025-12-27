Ричмонд
Депутат Журова: «Овечкин — главный российский спортсмен 2025 года. Его фамилия звучала во всем мире, в США появился День Овечкина, несмотря на русофобию»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова назвала Александра Овечкина главным российским спортсменом в 2025 году.

Источник: Спортс"

В апреле 2025 года капитан «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

"Конечно, Овечкин — главный российский спортсмен 2025 года, Причем с огромным отрывом. В этом году Александр достиг исторического события, побил рекорд, к потому шел всю карьеру. Так что это точно его год.

Его фамилия громче всех звучала во всем мире, в США даже появился День Овечкина, несмотря на всю русофобию. Конечно, нельзя забывать и про других наших ребят, добившихся успехов — они все молодцы, но если называть одного в этом году, то это Александр Овечкин", — сказала Журова.

Днем Овечкина в Вашингтоне было утверждено 11 апреля 2025 года. Мэр города подписала указ.

Журова о человеке года в России: «Овечкин — достойная кандидатура, его рекордом были увлечены многие. Гимнастка Мельникова и синхронист Мальцев претендовали бы, но их не все знают».

