Хоккей. НХЛ
28.12
Айлендерс
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.15
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
28.12
Баффало
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.24
X
4.40
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
28.12
Виннипег
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
28.12
Каролина
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.50
П2
3.70
Хоккей. НХЛ
28.12
Нью-Джерси
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.15
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
28.12
Торонто
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
28.12
Флорида
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
28.12
Даллас
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.19
П2
6.11
Хоккей. НХЛ
28.12
Сент-Луис
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
28.12
Лос-Анджелес
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
28.12
Ванкувер
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.30
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
28.12
Вегас
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.02
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
28.12
Калгари
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.40
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Амур
4
П1
X
П2

Плющев о критике в адрес Овечкина из-за безголевой серии: «Злопыхатели и завистники есть всегда»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на критику в адрес Александра Овечкина из-за безголевой серии в НХЛ.

Источник: Спортс"

40-летний капитан «Вашингтона» не забивает 9 матчей подряд.

«Знаете, кому-то приятно, кому-то неприятно. То, что есть злопыхатели, конечно, они есть. Когда Александр решал проблемы с “Вашингтоном” и добивался результатов, [они молчали]. Завистники есть всегда, и всегда они будут», — cказал Плющев.

