Плющев о Разине: «У “Металлурга” одни из самых высоких шансов на Кубок. Тренеру надо корректнее давать интервью, он не может на всю страну высказываться негативно о чем-то»

А так, думаю, у «Магнитки» одни из самых высоких шансов на Кубок Гагарина. Но плей-офф есть плей-офф. Там может произойти все, что угодно. Но пока эта команда, которая является явным претендентом на Кубок Гагарина", — сказал Плющев.