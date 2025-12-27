Ричмонд
Хоккей. НХЛ
28.12
Айлендерс
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.15
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
28.12
Баффало
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
28.12
Виннипег
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
28.12
Каролина
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.50
П2
3.70
Хоккей. НХЛ
28.12
Нью-Джерси
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.20
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
28.12
Торонто
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.40
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
28.12
Флорида
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
28.12
Даллас
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.19
П2
6.11
Хоккей. НХЛ
28.12
Сент-Луис
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.43
X
4.20
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
28.12
Лос-Анджелес
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
28.12
Ванкувер
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
28.12
Вегас
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.03
X
4.40
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
28.12
Калгари
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.76
X
4.40
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
28.12
Адмирал
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.20
П2
3.35
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Амур
4
П1
X
П2

Игроки сборной Канады покинули лед после победы над Чехией на МЧМ, проигнорировав процедуру рукопожатия. Федерация опубликовала пост с извинениями

Федерация хоккея Канады извинилась перед игроками молодежной сборной Чехии за то, что хоккеисты канадской сборной покинули лед без рукопожатий после победы со счетом (7:5) на групповом этапе МЧМ-2026.

Источник: Спортс"

«После вчерашнего матча молодежная сборная Канады покинула лед без рукопожатий с командой Чехии. Hockey Canada полностью берет на себя ответственность за этот инцидент и приносит извинения команде Чехии, Федерацией хоккея Чехии и Международной федерации хоккея (ИИХФ) за нашу ошибку», — говорится в заявлении Федерации хоккея Канады.

Мартон похлопал крагой по ягодицам форварда Чехии Новотны после своего гола в пустые ворота в матче МЧМ. Капитану Канады дали 2 минуты штрафа за неспортивное поведение.