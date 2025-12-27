Разин о словах Ги Буше про «Металлург»: «Мне все равно, что он называет нас футболистами. Хочется ответить жестко. Мы больше играем с шайбой, сопернику приходится ее отнимать»

— Главный тренер «Авангарда» Ги Буше сказал в пятницу, что ваши нападающие вынуждают всех соперников хватать много удалений. А еще они падают на льду как футболисты, зарабатывая большинство для «Металлурга».
— Мне все равно, что Буше нас называет футболистами. Хочется жестко ответить по этому поводу, но это его проблемы.
Но «Металлург» в самом деле — одна из лучших команд по тому, сколько удалений на нас хватают соперники. И заметьте, с кем мы рядом — с «Северсталью». Почему это происходит? Потому что мы больше играем с шайбой. А если ты с шайбой, то априори не можешь удалиться. Разве только за нарушение численного состава.
Мы стараемся от шайбы не откидываться. И сопернику приходится очень много ее отнимать. Соответственно — получать удаления. Или ты закидываешь шайбу в зону соперника, бежишь за ней и отнимаешь, получая удаления, как это делает «Авангард». А не то, что у нас маленькие хоккеисты, которых футболистами называют, и их легко свалить. Все упирается совсем в другие компоненты, — сказал Разин.