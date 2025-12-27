Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
28.12
Айлендерс
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.15
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
28.12
Баффало
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
28.12
Виннипег
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
28.12
Каролина
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.50
П2
3.70
Хоккей. НХЛ
28.12
Нью-Джерси
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.20
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
28.12
Торонто
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.40
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
28.12
Флорида
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
28.12
Даллас
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.19
П2
6.11
Хоккей. НХЛ
28.12
Сент-Луис
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.43
X
4.20
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
28.12
Лос-Анджелес
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
28.12
Ванкувер
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
28.12
Вегас
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.03
X
4.40
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
28.12
Калгари
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.76
X
4.40
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
28.12
Адмирал
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.20
П2
3.35
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Амур
4
П1
X
П2

Разин о словах Ги Буше про «Металлург»: «Мне все равно, что он называет нас футболистами. Хочется ответить жестко. Мы больше играем с шайбой, сопернику приходится ее отнимать»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что не реагирует на слова Ги Буше, который ранее сравнил хоккеистов магнитогорской команды с футболистами.

Источник: Спортс"

— Главный тренер «Авангарда» Ги Буше сказал в пятницу, что ваши нападающие вынуждают всех соперников хватать много удалений. А еще они падают на льду как футболисты, зарабатывая большинство для «Металлурга».

— Мне все равно, что Буше нас называет футболистами. Хочется жестко ответить по этому поводу, но это его проблемы.

Но «Металлург» в самом деле — одна из лучших команд по тому, сколько удалений на нас хватают соперники. И заметьте, с кем мы рядом — с «Северсталью». Почему это происходит? Потому что мы больше играем с шайбой. А если ты с шайбой, то априори не можешь удалиться. Разве только за нарушение численного состава.

Мы стараемся от шайбы не откидываться. И сопернику приходится очень много ее отнимать. Соответственно — получать удаления. Или ты закидываешь шайбу в зону соперника, бежишь за ней и отнимаешь, получая удаления, как это делает «Авангард». А не то, что у нас маленькие хоккеисты, которых футболистами называют, и их легко свалить. Все упирается совсем в другие компоненты, — сказал Разин.