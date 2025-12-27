Разин о словах Ги Буше про «Металлург»: «Мне все равно, что он называет нас футболистами. Хочется ответить жестко. Мы больше играем с шайбой, сопернику приходится ее отнимать»

Но «Металлург» в самом деле — одна из лучших команд по тому, сколько удалений на нас хватают соперники. И заметьте, с кем мы рядом — с «Северсталью». Почему это происходит? Потому что мы больше играем с шайбой. А если ты с шайбой, то априори не можешь удалиться. Разве только за нарушение численного состава.